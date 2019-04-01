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01 апреля 2019 года 14:02
Пробой и закрепление выше рубежа 2505-2510 пп. индекса Мосбиржи откроет путь к новым максимумам - БКС
"Российский рынок в понедельник присоединился к общему оптимизму. Не стали преградой для покупок сегодня и возросшие санкционные риски. В СМИ появились информация о новых антироссийских санкциях: США готовы одобрить второй раунд санкций по делу Скрипалей. К тому же спецпредставитель США в Венесуэле предупредил, что Россия "заплатит высокую цену" за поддержку режима Николаса Мадуро. Он отметил, что Вашингтон могут наложить ограничительные меры, которые коснуться российской экономики, а их возможные варианты уже находятся на столе госсекретаря Майка Помпео. К 12:50 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0,56% и курсирует на верхней границе уровня сопротивления в 2505-2510 пп. Пробой и закрепление выше этого рубежа откроет путь к новым максимумам. Однако медведи смогли отбить уже не одну попытку покупателей взять эту высоту и выйти наконец из боковика, сформировавшегося 1,5 месяца назад", - комментирует ситуацию на рынке акций эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Анастасия Попова.
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01 апреля 2019 года 16:41
"Нефть сорта Brent подорожала за неделю на 2% вследствие продолжающегося снижения буровой активности в США, а также из-за возобновления темы санкций против Ирана. Согласно отчету Baker Hughes, количество активных нефтяных установок в США продолжает снижаться шестую неделю подряд и достигло на... читать дальше
.01 апреля 2019 года 16:16
Проблемы со стороны предложения на рынке железной руды не заканчиваются, подчеркивает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. На прошлой неделе бразильская компания Vale оценила эффект остановки работы своих предприятий из-за аварии на дамбе в январе и заявила, что... читать дальше
.01 апреля 2019 года 15:46
Поддержку ценам на "черное золото" продолжают оказывать венесуэльский фактор и растущие фьючерсы на индекс S&P 500 - ГК "ФИНАМ"
"В понедельник нефтяные котировки растут на 1,35%, пытаясь закрепиться над уровнем $68,50 за баррель по эталонному сорту Brent. Цена фьючерсного контракта позитивно реагирует на статистику по буровой активности от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которой число нефтяных... читать дальше
.01 апреля 2019 года 15:36
Китайское национальное бюро статистики объявило накануне, что официальный индекс деловых настроений PMI в обрабатывающей промышленности вырос в марте до 50,5 п. с 49,2 п. в феврале, тогда как консенсус-прогноз составлял 49,6 п. "Мы ожидали подобную динамику индекса на фоне правительственных... читать дальше
.01 апреля 2019 года 15:05
США могут стать безопасной гаванью на мировом рынке во втором квартале после недавнего EM-ралли - ITI Capital
S&P 500 завершает квартал лучшей динамикой более чем за 10 лет - совокупная доходность индекса с сентября 2009 г. составила 13,1%. Впрочем, как отмечают аналитики ITI Capital, это не лучший показатель среди глобальных рынков с начала года - по итогам первого квартала китайский фондовый рынок... читать дальше
.01 апреля 2019 года 14:16
"Мы повышаем оценку по акциям компаний из развивающихся стран до "выше рынка" на фоне "бычьего" взгляда на рынок Азии вследствие улучшения рейтингов Китая и Индии, - отмечает аналитик фондовых рынков развивающихся стран Julius Baer Мэтью Рахетер. - В последние годы в индексе MSCI Emerging Market... читать дальше
.01 апреля 2019 года 11:18
" Нефтяные котировки в ходе утренних торгов демонстрируют уверенный рост на фоне сильных данных по деловой активности в Китае. Контракты Brent торгуются в районе отметки $68.2/bbl, WTI достигает $60.5/bbl. Поддержку ценам на нефть также оказывает позитивный фон вокруг американо-китайских торговых... читать дальше
.01 апреля 2019 года 10:43
Ждем продолжения роста цен на нефть до 70-72,6 долл./барр. на весеннем оживлении спроса - Промсвязьбанк
"Совокупность фундаментальных и конъюнктурных факторов привела к тому, что 1 квартал завершился для нефти сильным ростом – на 24.5%, а за минувшую пятницу она прибавила 0,8% - до 68,39 долл./барр. Майский контракт экспирировался, теперь торгуется июньский. В фокусе статистика по деловой... читать дальше
.01 апреля 2019 года 09:32
Американские фондовые индексы продемонстрировали уверенный подъем в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона активно растут в понедельник. Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник растет. читать дальше
.29 марта 2019 года 17:21
Европейский рынок становится основным направлением поставок природного газа, спрос на который падает в других регионах мира, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Большой объем импорта приводит к увеличению предложения на... читать дальше
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