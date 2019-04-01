Пробой и закрепление выше рубежа 2505-2510 пп. индекса Мосбиржи откроет путь к новым максимумам - БКС

"Российский рынок в понедельник присоединился к общему оптимизму. Не стали преградой для покупок сегодня и возросшие санкционные риски. В СМИ появились информация о новых антироссийских санкциях: США готовы одобрить второй раунд санкций по делу Скрипалей. К тому же спецпредставитель США в Венесуэле предупредил, что Россия "заплатит высокую цену" за поддержку режима Николаса Мадуро. Он отметил, что Вашингтон могут наложить ограничительные меры, которые коснуться российской экономики, а их возможные варианты уже находятся на столе госсекретаря Майка Помпео. К 12:50 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0,56% и курсирует на верхней границе уровня сопротивления в 2505-2510 пп. Пробой и закрепление выше этого рубежа откроет путь к новым максимумам. Однако медведи смогли отбить уже не одну попытку покупателей взять эту высоту и выйти наконец из боковика, сформировавшегося 1,5 месяца назад", - комментирует ситуацию на рынке акций эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Анастасия Попова.