Доллар и ФРС: уход от риска поддерживает спрос на доллар - БКС Глобал Маркетс

"Чем хуже данные по американской экономике и перспективам роста глобальной экономики, тем сильнее спрос на доллар и американские гособлигации – ничего нового в этой зависимости нет. Уход инвесторов от риска ведет к снижению доходностей гособлигаций США, усилению курса доллара против других валют и оказывает понижающее давление на стоимость сырьевых товаров. Все это мы наблюдали на прошедшей неделе. Рынки уже с высокой долей вероятности закладывают в свои ожидания снижение ставки ФРС в текущем году, даже несмотря на довольно сдержанные комментарии со стороны представителей ФРС, прозвучавшие на неделе. Свой взгляд мы не меняем: мы продолжаем считать, что ставка ФРС повышаться в текущем году не будет; вероятность того, что к концу года может возникнуть необходимость ее снижения, усиливается", - отмечают аналитики БКС Глобал Маркетс.

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