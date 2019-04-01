Алроса размещает пятилетний выпуск еврооблигаций, доходность может составить 4,65-4,75% - Уралсиб

В пятницу Алроса (BBB-/Baa2/BBB-) завершила роуд-шоу и уже сегодня может провести размещение пятилетнего выпуска еврооблигаций, средства от привлечения которого пойдут на частичный выкуп единственного выпуска ALRSRU’20 в объеме до 400 млн долл. из 894 млн долл. в обращении. Алроса имеет все три кредитных рейтинга инвестиционного уровня, при этом рейтинг от Moody’s находится на уровне «Baa2», то есть выше суверенного рейтинга РФ.

"Долговая нагрузка компании очень низкая – соотношение чистый долг/EBITDA составляет всего 0,4. С учетом очень

высокого кредитного качества эмитента вполне вероятно, что спрос на бумаги окажется высоким, - указывает аналитик Уралсиба Евгений Сергеев. - Выпуск ALRSRU’20 в среднем торговался со спредом к суверенной кривой около 60 б.п., но премия к суверенной кривой нового выпуска, вероятно, все же будет больше – около 80 б.п. – за счет более длинной дюрации (у нового выпуска она составит примерно 4,5 года), к тому же примерно такую же премию предлагают и другие бумаги с аналогичным кредитным качеством. Например, чуть более длинный выпуск NLMKRU’24 с тремя IG рейтингами торгуется с доходностью 4,7%. Также отметим, что последнее время ALRSRU’20 торговался с доходностью примерно на 25 б.п. ниже более короткого выпуска METINR’20, с поправкой на дюрацию спред составляет около 35–40 б.п., а близкий к новому по дюрации METINR’24 торгуется с доходностью 5,05%. Таким образом, исходя из приведенных выше факторов, доходность нового выпуска может составить порядка 4,65–4,75%. Хотя с учетом некоторой волатильности на рынке и сообщений о

возможных санкциях, размещение может пройти с премией к этим оценкам, но вряд ли она превысит 10 б.п.".