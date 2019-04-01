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01 апреля 2019 года 13:30
В апреле паре USD/RUB по силам отправиться в область 68 - FxPro
"С начала года российская валюта укрепляла позиции как крепость, всеми силами стараясь, чтобы мы как можно меньше тратили в обмен на доллары и евро, - напоминает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Впрочем, один на валютном рынке не воин, а потому уже к середине марта сил вгрызаться зубами в каждый шаг у рубля не осталось. Месяц заканчивается вместе с надеждами инвесторов: потери в цене особенно заметны по отношению к доллару США. Скорее всего, именно такое положение дел и будет преобладать в апреле: иностранную валюту придется покупать дороже". Эксперт попытался разобраться, почему же никто "не пришел на помощь" рублю: "Исторически, российская валюта очень часто набирает силу начиная со второй половины января и останавливает свой рост как раз в марте. Поэтому текущий год выбивается из тенденции лишь размахом снижения (рубль прибавил в этом году аж на 7%), а также стартовой датой: сразу после новогодних праздников. Но, так или иначе, потенциал роста, был исчерпан, когда в этом месяце USD/RUB опускалась ниже 64, а EUR/RUB - ниже 72.50. Это были минимальные уровни валюты к рублю аж с августа и июля. Теперь у российской валюты есть значительное пространство для ослабления". При этом, вокруг рубля сохраняется (и даже нарастает) ряд рисков: 1) Банк России настраивает рынки на снижение ставок, что заметно охлаждает интерес к рублю как к доходному активу; 2) На глобальных рынках нарастает напряжение, которое требует все большего внимания регуляторов и усиливает тягу в защитные активы; 3) Мировая экономика тормозит по всем фронтам, что сдерживает и рост сырьевых котировок; 4)Вопрос антироссийских санкций рано или поздно всплывет и, как и годом ранее, это может произойти в апреле. "В 2018 году мы видели, насколько резко рубль может отреагировать на санкции: тогда он терял вплоть до 10%. Подобный размах движения способен заставить нас платить за доллар больше 70-ти. Но даже не предполагая столь резкого взлета, USD/RUB по силам отправиться в область 68 (это +6.2% к текущему уровню 64). Пожалуй, только по достижении этих отметок будет резонно говорить о том, что рубль перестал казаться неоправданно дорогим, учитывая перечисленные риски. К тому же, в этой области мы не раз видели усиление покупок российской валюты, что и на этот раз сможет сдерживать дальнейшее отступление. Кстати, замедление мировой экономики и напряженность на рынках вредит не только рублю, но и евро. Поэтому прирост по паре EUR/RUB может оказаться не столь значимым, ограничившись укреплением около 5%: не исключено, что в апреле за один евро будем отдавать 76", - резюмирует Александр Купцикевич.
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