В ближайшее время попытки доллара закрепиться выше 65 руб. продолжатся - ИК "Велес Капитал"

Несмотря на то, что отток ликвидности на финальные налоговые платежи был частично компенсирован средствами, вернувшимися с аукционных депозитов ЦБ, давление на ставки МБК возобновилось, указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. В пятницу значение MosPrime o/n вновь выросло и оказалось на уровне 7,9% годовых. В то же время банки сократили спрос на ежедневном аукционе РЕПО Федерального казначейства, где на выходные было привлечено лишь 12,6 млрд руб. (всю неделю спрос стабильно превышал отметку в 100 млрд руб., а в день уплаты налога на прибыль составил почти 160 млрд руб.).

Традиционно банки предъявили повышенный интерес к срочным ресурсам Федказначейства по плавающей ставке и привлекли еще в общей сложности 215 млрд руб. на депозитном аукционе (сроком на 35 дней) и операциям РЕПО (сроком на 91 день).

На валютных площадках развивающихся рынков складывалась неоднозначная ситуация: часть валют, в числе которых были российский рубль, турецкая лира и индийская рупия, к окончанию рабочего дня торговались в красной зоне, а такие валюты, как например, бразильский реал и южноафриканский рэнд, наоборот, укреплялись.

"Большую часть дня рубль достаточно успешно сдерживал американскую валюту ниже 65 руб., в чем ему помогали уверенный рост нефтяных котировок и отсутствие потребности в валютной ликвидности у крупных игроков. Однако ближе к окончанию рабочего дня доллар с легкостью преодолел указанную отметку после сообщений о новых американских санкциях против РФ, которые могут затронуть российский банковский сектор. Рубль ускорил падение и после 18:00 терял уже 0,8%, уступая по потерям лишь турецкой лире, снижение в которой было уже значительно меньшим чем днем ранее", - заключает эксперт ИК "Велес Капитал".