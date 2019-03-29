В начале апреля ситуация может складываться негативно для российской валюты - "Открытие Брокер"

"Ожидания на апрель пока остаются тревожными, поскольку очередная волна американских законодательных неприятностей для РФ совпала с обострением прогнозов по экономическому спаду в мире. С другой стороны, в более длительной перспективе это может стать основанием для укрепления рубля. Низкие доходности евро и доллара на фоне высокой ставки ЦБ РФ явно говорят в пользу того, чтобы деньги искали более выгодные объекты. Поэтому в начале апреля ситуация может складываться негативно для российской валюты, но затем тревожность по поводу ограничений для РФ вновь успокоится, что активизирует желающих заработать на российском долговом рынке. Соответственно, можно допустить диапазон 64,0-66,0 за доллар. Ещё одной поддержкой рубля должны стать торговые переговоры США и Китая, которые, похоже, могут завершиться в ближайшее время", - полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.