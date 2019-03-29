Интервенции Минфина вряд ли сильно увеличатся, несмотря на подросшую нефть - Райффайзенбанк

" Объем дополнительных нефтегазовых доходов в апреле, по нашим оценкам, увеличится до 304 млрд руб. (ранее по оценкам Минфина, в марте допдоходы должны были составить 270 млрд руб.). Увеличение связано с ростом цен на нефть Urals в марте (65,26 долл./барр., +2,9% м./м.). Однако не факт, что возрастет объем регулярных интервенций: в прошлом месяце они составили 310 млрд руб. из-за корректировки Минфина в +40 млрд руб. (из-за того, что на эту величину в феврале интервенции оказались меньше, чем фактический объем допдоходов). Если в апреле корректировка будет незначительной, то регулярные покупки останутся на уровне ~300 млрд руб. (4,7 млрд долл./мес.), и с учетом отложенных (56 млрд руб./мес.) итоговый объем интервенций в следующем месяце мы оцениваем в 5,6 млрд долл. (то есть объем интервенций будет не выше, чем был в марте)", - полагают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Денис Порывай.

Однако, по мнению экспертов банка, стабильный объем интервенций м./м. не означает, что курс рубля будет таким же стабильным (по факту в марте было умеренное ослабление, о чем свидетельствует рост среднемесячной рублевой цены на нефть на 2,6% м./м., т.е. цена нефти выросла больше, чем укрепился рубль). Предполагая сложившиеся в марте цену на нефть (66,9 долл./барр. Brent) и курс рубля (65,1 руб./долл.) в модели платежного баланса, сальдо счета текущих операций в апреле составит всего 6,5 млрд долл., что лишь немного превышает объем покупок валюты ЦБ РФ для Минфина.