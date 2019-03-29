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29 марта 2019 года 18:35
Апрель на рынках может выдаться тревожным, но потрясений не ждем - БКС
"Российский рынок завершает I квартал с довольно позитивными результатами, - констатирует финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. - Индекс Мосбиржи за три месяца вырос на 6%. Правда, стоит отметить, что последние полтора месяца IMOEX практически не покидал пределы узкого боковика с границами 2450-2500. Во многом рынок акций РФ отыгрывал уверенный рост цен на нефть в начале года, составивший к 15 февраля 17,8%, а к завершению марта превысивший 21%". Другими важными факторами поддержки российских активов, по мнению эксперта, стал подъем глобального риск-аппетита, сформированный ожиданиями заключения торговой сделки КНР и США, а также изменением ключевыми центробанками ранее намеченного вектора на ужесточение денежно-кредитной политики. Санкционное давление в отношении РФ, с одной стороны, препятствовало полноценному участию российских акций в общем повышательном тренде emerging markets. С другой стороны, в I квартале для отечественного рынка действовала условная санкционная "отсрочка", связанная с загруженностью американских конгрессменов, а также длительным правительственным "шатдауном". "Мало сомнений, что мы увидим активизацию санкционных рисков во II квартале, - полагает Сергей Дейнека. - И хотя доклад спецпрокурора Мюллера, обозначивший отсутствие сговора Трампа и Москвы, может снизить градус жесткости потенциальных новых ограничений, сохраняется ряд болезненных международных вопросов в отношениях с западным истеблишментом (Украина, Сирия, Венесуэла, инцидент в Солсбери), которые теоретически могут быть эскалированы в любое время. Сама по себе санкционная риторика в информационном поле продолжит оставаться фактором, сдерживающим рост российского рынка". По мнению аналитика "БКС Премьер", существенным глобальным сдерживающим фактором в апреле будет история Brexit. При этом развязка может и не наступить 12 апреля, так как британский истеблишмент плотно увяз во внутренних спорах и не может принять ни план Мэй, ни выход без сделки. В таких условиях британские власти могут пойти на хитрость и объявить об участии в выборах в Европарламент, которые пройдут 23 мая этого года. Таким образом, Лондон может либо получить очередную отсрочку дедлайна, либо вовсе в перспективе откажется от Brexit. Так или иначе, эксперту представляется маловероятным, что Лондон и Брюссель действительно допустят жесткий сценарий в апреле. "По нашим ожиданиям, среднесрочную поддержку фондовым активам могут оказывать мягкая риторика мировых ЦБ и разрешение торговых прений между США и Китаем. При этом российский рынок, по нашему мнению, продолжит получать поддержку со стороны нефтяного рынка - в апреле ценовая конъюнктура Brent может сдвинуться к значениям выше $70 на фоне фактического и согласованного снижения добычи странами ОПЕК+, формирующихся ожиданий продления данной сделки, сокращения буровой активности в США, коллапса венесуэльской добычи, а также высокого сезонного спроса", - резюмирует специалист "БКС Премьер".
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