Природный газ дешевеет в Европе из-за избытка предложения - Julius Baer

Европейский рынок становится основным направлением поставок природного газа, спрос на который падает в других регионах мира, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Большой объем импорта приводит к увеличению предложения на местном рынке, что толкает котировки к новым минимумам. Такая динамика будет сохраняться в ближайшей перспективе в том числе по причине того, что СПГ в Азии торгуется с небольшим дисконтом к европейским котировкам (довольно редкая ситуация для рынка), стимулируя рост поставок в ЕС.

Ключевые факторы сложившейся конъюнктуры заключаются в увеличении активности СПГ-терминалов в США и Австралии, довольно теплой зиме в Европе и Китае, а также возобновлении работы атомных электростанций в Японии, которое сокращает потребность страны в "голубом топливе".

"Резкое снижение цен на природный газ, - оказывает влияние на весь топливно-энергетический комплекс ЕС указывает Норберт Рюкер. - Газовые электростанции сокращают свои издержки, что ухудшает конкурентоспособность угольных электростанций и приводит к снижению цен на электричество. Газовые электростанции обычно имеют гибкие контракты на поставки топлива, которые позволяют им свободно реагировать на изменение стоимости сырья. Таким образом, сегодняшние низкие цены на природный газ (и высокая стоимость атмосферных выбросов) должны стимулировать замещение угля "голубым топливом" и в итоге привести к сокращению запасов и выравниванию баланса на рынке. Кроме того, снижение цен на СПГ в мире должно спровоцировать активность покупателей, которые до этого оставались вне рынка. Мы сохраняем нейтральный взгляд на европейский рынок природного газа. По нашим оценкам, котировки "голубого топлива" находятся вблизи своих минимумов, что в ближайшие месяцы должно привести к увеличению спроса на сырье".