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Главная / Аналитикам / Аналитика / Диапазон 64-65,5 рубля за доллар может устоять в ближайшую неделю - "Открытие Брокер"
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29 марта 2019 года 16:50
Диапазон 64-65,5 рубля за доллар может устоять в ближайшую неделю - "Открытие Брокер"
"Рубль пытался укрепляться, как и валюты других сырьевых стран. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4440 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,90%, недельная снизилась до 7,91%, а месячная снизилась до 8,17%. Более сильное укрепление рубля сдерживается рисками возможных новых ограничений со стороны США. Расследование по связям Д. Трампа с Москвой закончилось без результата, но это не означает, что американские законодатели готовы отказаться от использования политического фактора в экономической конкуренции. С другой стороны, непосредственной угрозы для рубля пока нет. Более того, на фоне падения доходностей в мире рубль выделяется умеренно жёсткой политикой ЦБ РФ, которая делает его одной из самых привлекательных валют для стратегии Carry trade. Соответственно, диапазон 64-65,5 за доллар может устоять в ближайшую неделю", - полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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.28 марта 2019 года 17:19
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