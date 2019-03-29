Ожидаем закрытия индекса МосБиржи в диапазоне 2500-2515 пунктов - ИК "Алго Капитал"

"В настоящее время индекс МосБиржи обновил свой внутридневной максимум и приблизился к отметке 2510 пунктов. Таким образом, в нем сформировался внутридневной сигнал в пользу дальнейшей игры на повышение. В то же время он уже приблизился к достаточно прочной области сопротивления. До конца дня локальному рынку еще предстоит отыграть публикацию ряда значимых статистических показателей в США. В частности, в 17:00 мск станет известно финальное мартовское значение Индекса потребительского доверия от Мичиганского университета. В целом же мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи в диапазоне 2500-2515 пунктов. Таким образом, он может закрыться с повышением в пределах 0,3-1% по итогам дня", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.