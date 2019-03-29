Баланс рисков в рубле продолжает вселять опасения - БКС

"Рублевому активу в конце недели удается укрепиться до уровня 64,7 - факторы возвращения нефтяных цен выше $67,5, а также условный позитив от торговых переговоров оказывают валюте поддержку. Однако уже в перспективе следующей недели рубль может возобновить ослабление. Новостной фон относительно торговых переговоров США и Китая преподносит очередную порцию информации о том, что стороны находятся на пути к компромиссу. По последней информации, Поднебесная готова к обсуждению вопросов интеллектуальный собственности. Считаем, что одним из поводов для появления данной готовности может выступать снижение опасений в отношении давления американского истеблишмента на Трампа после итогов доклада Мюллера. Отсутствие обвинений в адрес президента США в связях с Москвой, на наш взгляд, увеличивает вероятность встречи глав США и КНР для обсуждения торгового компромисса. Тем не менее, позитив от данного новостного фона, по нашим оценкам, остается сдержанным - конкретики по сделке все еще нет, как и нет определенной даты, когда главы стран должны встретиться. Из-за отсутствия сильных драйверов роста активы ЕМ в ближайшей перспективе могут снова оказаться под давлением - мы считаем, что рыночный оптимизм начнет ослабевать в перспективе апреля, факторы risk-off уже формируются на рынке. В данных условиях валюты развивающихся рынков могут в очередной раз подвергнуться каскадным движениям, источником которого снова может стать Турция. Сейчас мы рассматриваем появление в турецкой лире повышенной волатильности как один из существенных факторов давления на весь набор развивающихся валют, включая рубль. В результате рублю на следующей неделе без поддержки масштабного налогового периода вряд ли удастся избежать понижательных движений. Также мы полагаем, что риски обострения напряженности в отношениях между США и РФ усиливаются - "полем" для жестких диалогов между странами может стать Венесуэла. Как показывает практика, запас терпения у американского истеблишмента для таких "диалогов" весьма небольшой, и, как правило, после такого обмена мнениями санкционная тема в отношении РФ получает активизацию. Ожидаем, что курс рубля в перспективе недели будет формироваться в диапазоне 64,7-66,3 за доллар. Заметим, что на данный момент мы оцениваем риски ослабления рубля как умеренно высокие", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.