Крепкий курс национальной валюты продолжает давить на акции российских экспортёров - ГК "ФИНАМ"

"Российский фондовый рынок в первой половине дня демонстрировал уверенный рост. Индекс "Московской биржи" прибавил 0,4% и опять поднялся чуть выше отметки 2500 пунктов, при этом валютный индекс РТС поднялся на 1%, до отметки 1220 пунктов. Практически все российские акции показывают небольшую повышательную динамику, в пределах 0,5%. Крепкий курс национальной валюты продолжает давить на акции российских экспортёров, поэтому уверенно растущие истории сейчас найти сложно", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.