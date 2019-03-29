Рубль в паре с долларом ждём в диапазоне 67-69 - ГК "ФИНАМ"

"Российский рубль в паре с долларом в первой половине дня сумел укрепиться на 0,6% - до отметки 64,7. Ключевая валютная пара евро-доллар торгуется нейтрально, около отметки 1,123, а сам индекс доллара продолжает консолидироваться вблизи отметки 96,6 пункта. Что касается прогнозов на 1-2 месяца, то пока они следующие: рубль в паре с долларом ждём в диапазоне 67-69, ключевую пару евро-доллар ждём в диапазоне 1,10-1,05, а сам индекс доллара DXY поднимется к отметке 100 или выше", - полагает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.