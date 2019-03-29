В ближайшее время попытки доллара закрепиться выше 65 руб. продолжатся - ИК "Велес Капитал"

По мнению начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, в пятницу на валютных площадках развивающихся рынков складывается неоднозначная ситуация. Турецкая лира продолжает нести потери, хотя и уже гораздо меньшие по сравнению с предыдущими днями. Часть валют по состоянию на 13:00 также торговались в минусе, однако их ослабление являлось совсем скромным (например, максимальное укрепление доллар демонстрировал в паре с малазийской валютой, которое ограничивалось 0,16%). Одновременно в парах с такими валютами, как российский рубль и южноафриканский рэнд, доллар корректировался и терял весьма заметные 0,3% и 0,5% соответственно.

"Отстоять отметку в 65 по доллару рублю пока позволили несколько улучшившиеся настроения инвесторов на рынках EM, пятничный уверенный рост нефтяных котировок и отсутствие потребности в валютной ликвидности у крупных игроков, - указывает эксперт ИК. - Так, накануне очередной депозитный аукцион Федерального казначейства в валюте вновь остался без заявок. В данном контексте напомним, что еще в первой половине марта банковский сектор погасил всю валютную задолженность по депозитам перед Федеральным казначейством и с тех пор не привлекает новых средств. Тем не менее, спрос на рублевую ликвидность на внутреннем рынке постепенно сокращается вместе с окончанием налогового периода, что может лишить рубль дополнительной поддержки. В связи с этим мы полагаем, что в ближайшее время попытки доллара закрепиться выше 65 руб. продолжатся".