Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 63,95 - 65,95 руб./долл. - УБРР

"Рубль завершает неделю умеренным ослаблением в условиях снижения глобального аппетита к риску. В то же время динамика российской валюты выглядит лучше, чем у аналогов, благодаря сильным макроэкономическим показателям и стабильно дорогой нефти.

"Черное золото" торгуется выше 67,50 долл./баррель Brent из-за опасений, что санкции США против Ирана приведут к снижению предложения на рынке. Еще одна угроза связана с блэкаутом в Венесуэле, который спровоцировал перебои в работе портов и нефтеперерабатывающих мощностей на территории республики. Адресованные ОПЕК призывы главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости повысить добычу сырья пока остаются без реакции. В пятницу оптимизма инвесторам добавили новости о том, что США и Китай возобновили торговые переговоры, и Пекин согласен пойти на некоторые уступки. В частности, Поднебесная может расширить доступ на внутренний рынок для иностранных банков и скорректировать позицию в спорах об интеллектуальной собственности. Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 63,95 - 65,95 руб./долл.", - отмечает операционный директор казначейства Уральского Банка Реконструкции и Развития Владимир Зотов.