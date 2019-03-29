Американский рынок облигаций ждет снижения ставки ФРС - Julius Baer

Американский рынок облигаций демонстрирует сильную уверенность в том, что ФРС США обязательно снизит процентные ставки позднее в текущем году, отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Первое "золотое правило" заключается в том, что исторически Федрезерв Соединенных Штатов проводит первое сокращение стоимости заимствования через восемь месяцев после повышения ставки. По мнению большинства представителей рынка, последнее заявление регулятора указывает на то, что это правило будет соблюдено.

"Второе "золотое правило" гласит, что американская экономика войдет в рецессию через 9-11 месяцев после инверсии кривой доходности, - напоминает эксперт Julius Baer. - Доходность 10-летних казначейских облигаций уже опустилась ниже показателя для 3-месячных бумаг. На этом фоне происходит массированный переход инвесторов в фонды высококачественных облигаций из более чувствительных к уровню процентных ставок кредитных фондов и чувствительных к деловым циклам фондов высокодоходных облигаций. Мы рассматриваем текущие данные как индикатор того, что Соединенные Штаты находятся в поздней фазе делового цикла, а не в начале рецессии".