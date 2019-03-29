В апреле должен заметно возрасти спрос на валютную ликвидность - Райффайзенбанк

"При текущем курсе рубля сальдо платежного баланса в апреле будет недостаточно для покрытия интервенций и выплаты процентов (стоит также учитывать, что не весь долг будет рефинансирован на внешнем рынке, также присутствует систематический вывоз капитала, не связанный с финансовой деятельностью), - полагают эксперты Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Денис Порывай. - Соответственно, в апреле должен заметно возрасти спрос на валютную ликвидность, который будет удовлетворяться за счет накопленной банками валютной ликвидности (10 млрд долл., по нашим оценкам). Это приведет к умеренному ослаблению рубля в предположении, что банки и корпоративный сектор не станут наращивать открытую валютную позицию по доллару в ожидании более существенного ослабления рубля в последующие месяцы. О том, что некоторые крупные банки удерживают большой объем ОВП, свидетельствует периодически появляющаяся рублевая задолженность перед ЦБ по валютному свопу (так, вчера ее объем составил 70 млрд руб. под 8,75% годовых, а 6 марта было 111 млрд руб.). По-видимому, налоговый отток ликвидности в бюджет сократил размер средств, размещаемых банками в инструменте USD_TODTOM, что привело к повышению базисного спреда до уровня ЦБ РФ. В то же время USD_TODTOM очень слабо транслируется в ставку RUONIA, что может быть связано с 1) заинтересованностью ряда банков иметь низкую ставку RUONIA, к которой привязаны депозиты Казначейства; 2) наличием некоторого избытка долларовой ликвидности в системе".