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29 марта 2019 года 13:35
О переходе к нисходящей тенденции можно будет рассуждать при спуске индекса МосБиржи ниже области поддержки 2445-2455 п. - БКС
"Российский рынок подрастает, отыгрывая улучшение настроений на мировых площадках, - комментирует аналитик "БКС Брокер" Анастасия Попова. - Продолжаются покупки в бумагах Сбербанка и Татнефти, корректируются после падения акции Норникеля. Однако подъем индекса МосБиржи ограничен скромными 0,2%. Участники торгов не готовы покупать широким фронтом без ощутимой поддержки из вне. Сдерживающим фактором для IMOEX является и укрепления национальной валюты. К 12:50 МСК индекс МосБиржи курсирует на отметке 2496 п., продолжая оставаться в боковике, сформировавшемся на российском рынке в середине февраля. Целью быков остается сопротивление 2505-25010 п., пробой которого откроет дорогу к новым максимумам". "Среднесрочный взгляд на дальнейшие перспективы остается умеренно позитивным, - отмечает начальник отдела экспертов БКС Брокер Василий Карпунин. - О переходе в формат нисходящей тенденции можно будет рассуждать лишь при спуске ниже области поддержки 2445-2455 п. В ближайшие сессии на это не рассчитываем".
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29 марта 2019 года 13:08
"Кредитные метрики Global Ports улучшились: рентабельность по EBITDA повысилась, долговая нагрузка сократилась, график погашения долга выглядит комфортным. Мы полагаем, что компания продолжит снижать долговую нагрузку в 2019 году. GLPRLI 22 (YTM 5,54%) и GLPRLI 23 (YTM 5,65%) выглядят очень... читать дальше
.29 марта 2019 года 11:55
Параметры IPO Lyft указывают на высокий спрос к сервисам онлайн-заказа такси, позитивно для акций Яндекса - Альфа-банк
Американская компания Lyft, второй по размеру сервис онлайн-заказа такси в США, являющийся аналогом Яндекс.Такси, вчера объявила цену своего IPO. Lyft предложит публичным инвесторам 32,5 млн акций по цене $72/акцию, констатируют аналитики Альфа-банка. Цена IPO находится на верхней границе... читать дальше
.29 марта 2019 года 11:28
Актуальное значимое сопротивление расположено на отметке $68 за баррель Brent, поддержка - на $66 - БКС
В четверг Трамп в очередной раз обратился с призывом к картелю нефтепроизводителей, чтобы они увеличили добычу и снизили цены. "Очень важно, чтобы ОПЕК увеличила поток нефти. Мировые рынки хрупки, цены на нефть слишком высоки. Спасибо!" - написал Трамп в Twitter. "После публикации твита... читать дальше
.29 марта 2019 года 11:13
"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $67,9/bbl, WTI достигает $59,5/bbl. Вчера давление на нефтяные котировки оказывал общий негативный фон в отношении рисковых активов и усилившиеся опасения по поводу замедления мировой экономики. Кроме того, президент США Д. Трамп вчера призвал страны... читать дальше
.29 марта 2019 года 10:20
"Нефть пока остаётся в диапазоне 66-68 долл./барр, отыгрывая неудачные данные по запасам от Минэнерго США и API. Сегодня пройдет основная часть переговоров США и Китая, позитивные сдвиги сыграют сырью в плюс. Сегодня также экспирируется майский фьючерс на нефть. В апреле рассчитываем на рост к... читать дальше
.29 марта 2019 года 09:55
"Нефть теряла позиции из-за комментариев Трампа о высоких ценах на сырье, а также из-за ухудшения перспектив сделки ОПЕК+. В июне она может быть продлена лишь на 3 месяца, а не до конца года. За пересмотр сроков выступает РФ. Однако из-за улучшения настроений на рынках котировки вновь растут.... читать дальше
.29 марта 2019 года 09:39
Американские фондовые индексы прибавили по итогам сессии в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют существенный рост в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренный рост в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.28 марта 2019 года 17:19
В долгосрочной перспективе фунт может вырасти после вероятной реализации "мягкого" Brexit - Julius Baer
Как подтвердила в среду серия голосований по альтернативным сценариям Brexit, британский парламент пока однозначно выступает только против выхода страны из ЕС без сделки. Палата общин не смогла сформировать большинство для поддержки ни одного из восьми предложенных вариантов Brexit, включая... читать дальше
.28 марта 2019 года 15:41
"Индекс доллара растет пятую торговую сессию из последних шести на фоне усиления спроса на защитные активы. Котировки ценных бумаг Германии и Японии, напротив, все глубже опускаются в отрицательную зону. При этом американские 10-летние облигации все более уверенно торгуются ниже 3-месячных.... читать дальше
.28 марта 2019 года 14:48
"С начала года котировки алюминия держатся вблизи минимальных за последние пару лет уровней и торгуются в коридоре 1 800-1 900 долл. США за тонну, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Основной фактор такой динамики - слабый спрос на металл в Китае, связанный с... читать дальше
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