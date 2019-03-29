О переходе к нисходящей тенденции можно будет рассуждать при спуске индекса МосБиржи ниже области поддержки 2445-2455 п. - БКС

"Российский рынок подрастает, отыгрывая улучшение настроений на мировых площадках, - комментирует аналитик "БКС Брокер" Анастасия Попова. - Продолжаются покупки в бумагах Сбербанка и Татнефти, корректируются после падения акции Норникеля. Однако подъем индекса МосБиржи ограничен скромными 0,2%. Участники торгов не готовы покупать широким фронтом без ощутимой поддержки из вне. Сдерживающим фактором для IMOEX является и укрепления национальной валюты. К 12:50 МСК индекс МосБиржи курсирует на отметке 2496 п., продолжая оставаться в боковике, сформировавшемся на российском рынке в середине февраля. Целью быков остается сопротивление 2505-25010 п., пробой которого откроет дорогу к новым максимумам".

"Среднесрочный взгляд на дальнейшие перспективы остается умеренно позитивным, - отмечает начальник отдела экспертов БКС Брокер Василий Карпунин. - О переходе в формат нисходящей тенденции можно будет рассуждать лишь при спуске ниже области поддержки 2445-2455 п. В ближайшие сессии на это не рассчитываем".