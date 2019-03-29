Первый шаг ЦБ к отмене БКЛ может повысить спрос на ОФЗ - Газпромбанк

"Решение совета директоров ЦБ РФ повысить на 35 б.п. плату за право пользования безотзывной кредитной линией (БКЛ) стало первой мерой ужесточения с момента появления инструмента в 2015 г., направленной на то, чтобы помочь системным банкам соблюдать нормативы Базеля III. Хотя данный шаг был ожидаем после комментария в Обзоре финансовой стабильности , фактическое начало курса на ужесточение может стать дополнительным катализатором для системных банков увеличить объем высоколиквидных активов (ВЛА) на балансе, которые учитываются в нормативе Н26. Данное развитие событий полностью соответствует нашим ожиданиям. Наше мнение о том, что основным бенефициаром спроса системно значимых банков на ВЛА станут ОФЗ, коррелирует с оценками ЦБ РФ гораздо более динамичного роста рынка ОФЗ по сравнению со структурным профицитом ликвидности банковского сектора. Учитывая, что по состоянию на 9М18 объем БКЛ составлял 574 млрд руб., а на конец 2019 г. ожидается рост до 700 млрд руб., мы по-прежнему придерживаемся мнения, что тенденция к постепенному сокращению БКЛ поспособствует устойчивому спросу на ОФЗ со стороны системно значимых банков в средне- и долгосрочной перспективе", - указывает эксперт Газпромбанка Андрей Клапко .

.

Компании упоминаемые в новости: Газпром нефть