GLPRLI 22 (YTM 5,54%) и GLPRLI 23 (YTM 5,65%) выглядят очень привлекательно - БКС

"Кредитные метрики Global Ports улучшились: рентабельность по EBITDA повысилась, долговая нагрузка сократилась, график погашения долга выглядит комфортным. Мы полагаем, что компания продолжит снижать долговую нагрузку в 2019 году. GLPRLI 22 (YTM 5,54%) и GLPRLI 23 (YTM 5,65%) выглядят очень привлекательно, торгуясь с наиболее высокими доходностями среди выпусков в рейтинговой категории "BB". Нам также нравятся еврооблигации ПКТ, учитывая привлекательную доходность на уровне 9,50-10,00%", - отмечают в БКС Глобал Маркетс.