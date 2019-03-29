Новость об отсутствии дивидендов En+ Group за 2018 г. может привести к краткосрочному давлению на акции - Газпромбанк

En+ Group опубликовала отчетность по МСФО за 2018 г. и провела звонок с инвесторами. Эксперты Газпромбанка обращают внимание на следующие негативные моменты:

1) отсутствие дивидендов за 2018 г. Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 г., ссылаясь на «беспрецедентные вызовы», с которыми компания столкнулась в 2018 г.;

2) падение свободного денежного потока (СДП) в 2018 г. на 30% г/г вследствие падения СДП в сегменте «металлы» (-60%г/г), вызванное значительным ростом оборотного капитала РУСАЛа;

3) обозначенные риски давления на выручку в сегменте металлов в 2019 г.

Позитивные моменты:

1) продолжение снижения уровня долговой нагрузки как в целом по компании, так и в ее индивидуальных сегментах. Чистый долг /EBITDA в целом по компании сократился до 3,4х (с 3,8х на конец 2017 г.), включая снижение в сегменте металлов до 3,4х (с 3,6х) и в сегменте «энергия» – до 3,1х (c 3,6х);

2) подтверждение приверженности компании ранее принятой дивидендной политике. Эта политика подразумевает выплату 75% от СДП энергетического сегмента в сумме с полным дивидендом, полученным от РУСАЛа. Компания обозначила намерение вернуться к рассмотрению вопроса дивидендов осенью 2019 г.

На взгляд экспертов Газпромбанка, нейтральный момент в том, что близость выручки и EBITDA к их ожиданиям как в целом по году, так и по 4К18. Выручка за 4К18 оказалась ниже ожиданий на 1% в основном за счет отставания сегмента «энергия» (-5%). EBITDA за 4К18 оказалась ниже наших ожиданий на 2%.

"В то время как показатели отчетности не принесли значительных сюрпризов, главным сообщением стала рекомендация совета директоров не выплачивать дивиденды за 2018 г. Несмотря на то, что мы предполагали, что выплаты за 2018 г. будут ниже заложенного в дивидендной политике уровня, полное отсутствие дивидендов стало неожиданностью для нас и, как мы полагаем, для рынка в целом. Мы сохраняем позитивный взгляд на En+, но предполагаем, что новость об отсутствии дивидендов за 2018 г. может привести к краткосрочному давлению на акцию", - подводят итог аналитики Газпромбанка.