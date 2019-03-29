Представление стратегии может стать катализатором для роста цены акций Газпром нефти - Газпромбанк

Вчера Газпром нефть представила новую стратегию развития до 2030 г. Согласно новой стратегии, Газпром нефть стремится сохранить свое место в топ-10 крупнейших публичных нефтяных компаний мира, для чего компании необходимо наращивать добычу углеводородов быстрее рынка – на 1,5-3,0% в год. Реализация этой задачи потребует новых технологий увеличения добычи на старых месторождениях, вовлечение трудноизвлекаемых запасов, разработку месторождений в Арктике и на шельфе.

Среди ключевых долгосрочных проектов Газпром нефти в разведке и добыче: 1) развитие Ямала: строительство газопровода с Новопортовского месторождения до Единой системы газоснабжения, освоение ресурсной базы полуострова. Потенциал дополнительной добычи углеводородов в 20202030 гг. оценивается в 140 млн тонн н.э.; 2) разработка и монетизация запасов Надым-Пур-Тазовского региона (220 млн тонн н.э.); 3) разработка баженовской свиты, доманиковых и палеозойских отложений (88 млн тонн н.э.); 4) вовлечение нерентабельных на текущий момент остаточных извлекаемых запасов за счет применения новых технологий (47 млн тонн н.э.); 5) формирование центра добычи углеводородов на Сахалине (25 млн тонн н.э.).

В сегменте переработки и сбыта Газпром нефть планирует сфокусироваться на повышении глубины нефтепереработки и выхода светлых нефтепродуктов, развитии нефтехимии на НПЗ, собственном производстве катализаторов, а также на обновлении розничного бренда сети АЗС и пр.

"Ключевыми приоритетами компании, согласно новой стратегии, являются безопасность, эффективность и технологичность. Компания нацелена на лидерство по этим параметрам, что позволит обеспечить возврат на инвестированный капитал выше рынка, то есть более 15%. Мы ожидаем, что Газпром нефть представит инвестиционному сообществу детали стратегии-2030 в июне этого года. Представление стратегии, на наш взгляд, может стать катализатором для акций Газпром нефти", - резюмируют эксперты Газпромбанка Евгения Дышлюк и Михаил Калимулин.