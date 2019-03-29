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29 марта 2019 года 12:53
Доход на акцию QIWI может составить от $1,0 до 1,4 - Альфа-банк
Компания QIWI вчера представила финансовые результаты за 4К18 по МСФО. Выручка превысила консенсус-прогноз агентства "Интерфакс" на 3%; EBITDA и чистая прибыль оказались выше прогнозов на 5-13%. "Таким образом, мы считаем результаты позитивными для акций компании и видим дополнительную поддержку в связи с возобновлением дивидендных выплат", - указывают аналитики Альфа-банка. В 4К18 сильную динамику продемонстрировал основной сегмент платежных сервисов - рост чистой выручки ускорился до 35,5% г/г (с 34% в 3К18 и 26-28% в 1П18) и составил 4,7 млрд руб. Вклад сегмента платежных сервисов в рост чистой выручки составил 73% г/г в 4К18.Чистая выручка сегмента предприятий малого и среднего бизнеса (представленного проектом Точка) выросла на 83% г/г (+ 25% к/к) до 1,1 млрд руб. Чистой выручке этого сегмента (второй по размеру после чистой выручки сегмента платежных сервисов) принадлежит 18% в общей чистой выручки компании. Впервые результаты Рокетбанка были представлены в отдельной статье - сегмент показал убыток по чистой выручке в размере 263 млн руб. в 2018 г. на фоне привлечения клиентской базы и расходов на маркетинг. В 4К18 тренды предыдущих кварталов продолжились - сильное ускорение объемов платежей в сегменте электронной коммерции (рост составил 80% г/г с 38-56% в первых трех кварталах года) сочеталось со снижением комиссии (2,84% против 3,35% в 4К17). Аналогичным образом рост объемов платежей финансовых сервисов ускорился до 13% г/г (с 2% в среднем в первые три квартала года), однако рост объемов произошел в ущерб комиссии, которая снизилась до 0,39% с 0,47% годом ранее. Объемы платежей в сегменте денежных переводов продолжали расти в среднем в районе 45%, а комиссия составила устойчивые 1%. Прогноз на 2019 год: рост скорректированной чистой выручки ожидается на уровне 0-8% г/г (против прогноза рынка 9% г/г); прогноз не учитывает вклад доли выручки проекта Точка от клиентов, чьи счета находятся в банке "Открытие"; рост скорректированной чистой прибыли ожидается на уровне 15-25% г/г (против ожиданий рынка в 34% г/г). QIWI, начиная с 1К19, намерена направлять 65-85% скорректированной чистой прибыли за 2019 г. на дивидендные выплаты. Компания планирует направлять все избыточные денежные средства акционерам в долгосрочной перспективе. "По нашей оценке, доход на акцию QIWI может составить от $1,0 до 1,4 при соответствующей доходности от 7 до 10%", - отмечают специалисты Альфа-банка. Новое юридическое лицо АО Точка (СП QIWI, банка "Открытие" и проекта Точка) начало свои операции с 1 февраля 2019 года. Сейчас почти весь бизнес Точки переведен в АО Точка. Как только переход полностью завершится к концу 2К19, QIWI будет учитывать АО Точка как дочернее предприятие по методу долевого участия. С 1 февраля QIWI признает всего лишь часть выручки от проекта Точка от клиентов, счета которых открыты в банке QIWI.
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Компании упоминаемые в новости: QIWI
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