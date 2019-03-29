Citi снизил рейтинг акций Evraz до "держать" в связи с ростом котировок

Citi понизил рекомендацию для акций Evraz с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Барри Эрлиха.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиком Citi, осталась без изменения и составляет 6,11 фунта стерлингов за штуку.

"Мы понизили рекомендацию для акций Evraz до "держать", так как рыночная стоимость этих бумаг достигла нашей прогнозной цены", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что, по мнению эксперта инвестбанка, в настоящее время наиболее привлекательными для покупки в сталелитейном секторе РФ являются бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) и "Северстали" (MOEX: CHMF).

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Evraz, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 5,28 фунта стерлингов за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 6,16 фунта стерлингов за штуку.