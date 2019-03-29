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29 марта 2019 года 12:35
Хорошие результаты QIWI за 4 кв. 2018 г. и ориентир по размеру дивидендных выплат должны оказать поддержку котировкам ее акций - Уралсиб
Оператор системы электронных платежей QIWI (QIWI US – без рекомендации) вчера опубликовал хорошие финансовые результаты за 4 кв. 2018 г., оказавшиеся существенно лучше ожиданий рынка. Чистая скорректированная выручка увеличилась на 41% (здесь и далее – год к году) до 5,8 млрд руб. (84 млн долл.), на 3% выше консенсус-прогноза. Суммарный объем платежей вырос на 32% до 331 млрд руб. (4,8 млрд долл.). Скорректированная EBITDA увеличилась на 53% до 1,5 млрд руб. (21 млн долл.), что превысило рыночные ожидания на 5% и предполагает рентабельность по EBITDA на уровне 25,3% (плюс 0,6 п.п.). Скорректированная чистая прибыль выросла на 58% до 1,0 млрд руб. (16 млн долл.). "Дивиденды по итогам года должны составить 65–85% скорректированной чистой прибыли, - прогнозируют эксперты Уралсиба Константин Чернышев и Константин Белов. - Компания вчера также представила свой прогноз результатов по итогам 2019 г. В частности, она ожидает роста скорректированной чистой выручки в диапазоне 0–8% и увеличения скорректированной чистой прибыли на 15–25%. В сегменте платежных сервисов компания прогнозирует рост чистой выручки в диапазоне 10–18% и чистой прибыли – на 8–16%. Кроме того, учитывая ожидания относительно деятельности компании и размеров инвестиций, совет директоров утвердил целевой диапазон дивидендных выплат по итогам этого года на уровне 65–85% от скорректированной чистой прибыли, которые будут распределяться, начиная с первого квартала. Хорошие результаты QIWI за 4 кв. 2018 г. и ориентир по размеру дивидендных выплат должны оказать поддержку котировкам ее акций. В то же время долгосрочные перспективы компании будут зависеть как от ее способности адаптироваться к росту конкуренции в секторе финтеха, так и от продолжающегося усиления регулирования отрасли. В настоящее время у нас нет рекомендации по акциям QIWI".
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Компании упоминаемые в новости: QIWI
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