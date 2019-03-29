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29 марта 2019 года 12:19
Подтверждаем наш позитивный взгляд на акции компании "Норильский никель" - Альфа-банк
"Компания "Норильский никель" в рамках реализации своей стратегии приняла окончательное инвестиционное решение в отношении двух перспективных проектов роста, которые включают расширение мощностей и реконструкцию Талнахской обогатительной фабрики и развитие "Южного кластера". Совокупные инвестиции в эти два проекта составят до 90 млрд руб. (или примерно USD 1,3 млрд, учитывая курс рубля к доллару 65 руб./$) в ближайшие четыре года. После выхода на целевые показатели проект обеспечит дополнительно более 20 тонн металлов платиновой группы в год, а также никель и медь в качестве побочной продукции. Инвестиционное решение соответствует первоначальному прогнозу, который компания представила на Дне инвесторов в Лондоне в ноябре 2018 г. Тогда компания объявила о своих планах израсходовать на капиталовложения USD 2,5 млрд в 2019 г., и до USD 2,6 млрд ежегодно на протяжении трех следующих лет. Проект увеличения мощности Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ-3) предусматривает увеличение мощности фабрики с 10 до 18 млн тонн в год (расширение на 80%) и внедрение новой более эффективной технологии обогащения. "Южный кластер" - это проект компании по освоению запасов северной части месторождения "Норильск-1", месторождения, с которого началась история компании. Проект даст в значительной степени выработанному месторождению "вторую" жизнь. Проекты поддерживают значительный профиль роста компании, который не вызывает у нас никаких сомнений. Возможность изменения соглашения о дивидендных выплатах в данный момент оказывает давление на акции. Мы полагаем, что правильное соотношение между дивидендными выплатами и профилем роста обеспечит максимальный потенциал роста акций компании. Отличная репутация компании в части реализации инвестиционных проектов и хороший профиль роста рынок оценит в самое ближайшее время по достоинству. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на акции компании", - указывают аналитики Альфа-банка.
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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
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