Справедливый уровень доходности нового евробонда РЖД, на наш взгляд, находится в районе 8,95% годовых - Уралсиб

"Сегодня ОАО «РЖД» завершает начавшееся накануне роуд-шоу нового рублевого евробонда, - указывает аналитик Уралсиба Ольга Стерина. - По его результатам эмитент планирует разместить выпуск сроком обращения 6,5 года и объемом не менее 15 млрд руб. Объявленный только что ориентир составляет 9–9,125% годовых. В последний раз рублевые евробонды эмитент размещал в 2017 г., после этого выходил только на локальный рынок долга. В 2017 г. было размещено даже два выпуска рублевых еврооблигаций, каждый объемом 15 млрд руб. и с погашением в 2024 г. RURAIL’24 (YTM 8,75%) с погашением в октябре 2024 г. предлагает сейчас доходность порядка 8,75% по мид-маркету, чуть более короткий RURAIL’24 (YTM 8,65%), погашаемый в марте 2024 г., дает доходность 8,65% годовых. Таким образом, премия за дюрацию в полгода составляет примерно 10 б.п. Новый выпуск должен быть погашен в сентябре 2025 г., то есть будет примерно на год длиннее евробонда с погашением в октябре 2024 г. По причине того, что эмитент планирует занять больше, чем обычно, возможно, ему придется предложить небольшую премию. Мы полагаем, что справедливый уровень доходности нового евробонда РЖД составляет примерно 8,95% годовых".