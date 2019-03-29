Параметры IPO Lyft указывают на высокий спрос к сервисам онлайн-заказа такси, позитивно для акций Яндекса - Альфа-банк

Американская компания Lyft, второй по размеру сервис онлайн-заказа такси в США, являющийся аналогом Яндекс.Такси, вчера объявила цену своего IPO. Lyft предложит публичным инвесторам 32,5 млн акций по цене $72/акцию, констатируют аналитики Альфа-банка. Цена IPO находится на верхней границе объявленного диапазона $70-72. Lyft повысила ценовой диапазон IPO с первоначальных $62-68 в ответ на сильную заинтересованность инвесторов в ходе "роудшоу". Компания также увеличила размер предложения с 30,8 млн акций, которые она планировала продать. IPO указывает на оценку стоимости Lyft на уровне $24,5 млрд с учетом акций с ограниченным обращением и опционов доразмещения, которые могут быть выпущены андерайтерами. Сегодня, 29 марта, акции Lyft начнут торговаться на Nasdaq под тикером LYFT.

Параметры IPO Lyft указывают на сильный аппетит инвесторов к сервисам онлайн-заказа такси, несмотря на их большие убытки (убыток EBITDA Lyft составил $0,9 млрд в 2018 г.). Следующим важным ориентиром в отношении потенциальной оценки стоимости Яндекс.Такси будет динамика акций Lyft в первые несколько недель торгов, а также рекомендации инвестбанков.

При $72/акцию Lyft оценивался по коэффициенту 4К18 EV/Выручка на уровне 8,8x на годовой основе (прогноза на 2019 г. пока нет), а по коэффициенту EV/ Gross Booking Value - на уровне 2,6x. Применение этих коэффициентов к соответствующим операционным результатам Яндекс.Такси за 4К18 на годовой основе указывает на то, что коэффициент 2018 EV/EBITDA без учета сегмента такси составляет 10,5x, демонстрируя большой дисконт в 40% к аналогом из стран EM.

"Мы считаем IPO Lyft (и IPO Uber, которое последует после IPO Lyft в апреле) краткосрочным катализатором роста акций Яндекса. Акции Яндекса торговались в узком диапазоне $35-36 с 4 марта, когда Lyft заявил об IPO, то есть на уровнях, которые в последний раз были зафиксированы в октябре прошлого года, когда появились слухи о том, что Сбербанк может войти в капитал Яндекса. Мы считаем консолидацию рынка в акциях Яндекса на уровнях, предшествующих слухам о Сбербанке, указанием на то, что инвесторы пристально следят за продвижением IPO Lyft в ожидании краткосрочного потенциала роста акций Яндекса", - заключают специалисты Альфа-банка.