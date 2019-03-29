Ждем высокого интереса к новому выпуску ЕвроХима из-за недостатка первичного предложения в корпоративном сегменте - Уралсиб

ЕвроХим рефинансирует не только долларовый, но и рублевый долг и сегодня планирует собрать заявки на выпуск серии 001Р-03R объемом не менее 10 млрд руб. Книга будет открыта сегодня, с 11:00 до 15:00 по московскому времени, а на бирже новый бонд будет размещен 9 апреля. Ориентир ставки купона заявлен в диапазоне 8,75–9% годовых, что транслируется в доходность к погашению через три года в размере 8,94–9,2% годовых и спред к кривой ОФЗ порядка 105–130 б.п.

"На локальном рынке у ЕвроХима два выпуска рублевых облигаций, каждый объемом 15 млрд руб., - напоминает аналитик Уралсиба Ольга Стерина. - Один из них, размещенный в апреле 2016 г. под ставку купона 10,6% годовых, будет погашен в апреле. Компании присвоены следующие кредитные рейтинги международных агентств: «ВВ-» от S&P, «Ва2» от Moody’s, «ВВ» от Fitch. По итогам прошлого года эмитенту, согласно нашим расчетам, которые учитывают проектное финансирование и консервативнее оценок ЕвроХима, удалось снизить показатель Чистый долг/EBITDA до 2,6 с 3,9 за первое полугодие. Однако инвестиционная программа остается значительной, и в условиях нестабильных цен на удобрения есть риск того, что компании будет сложно сокращать долговую нагрузку. Однако мы ждем высокого интереса к новому выпуску ЕвроХима из-за недостатка первичного предложения в корпоративном сегменте, особенно от компаний из этой отрасли. Известные крупные эмитенты первого эшелона, такие как Мегафон, Ростелеком или РЖД, занимали в этом году со спредом к ОФЗ порядка 65–75 б.п., чуть менее популярные на рублевом рынке имена привлекали с премией к госбумагам около 80–100 б.п. В случае с ЕвроХимом мы ждем премию к ОФЗ порядка 90 б.п. и понижения ориентира в ходе букбилдинга".