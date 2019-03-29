Спрос на бонды ЕМ сохраняется, акции остаются в аутсайдерах - БКС

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Инвесторы по-прежнему покупают облигации развивающихся рынков (EM), а вот акции ЕМ остаются в аутсайдерах, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 21 по 27 марта 2019 года составил порядка $60 млн против оттока $30 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $150 млн против оттока $80 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $100 млн, неделей ранее отток равнялся $50 млн.

"Акции EM по-прежнему не пользуются популярностью в отличие от облигаций. Между этими классами активов, которые обычно демонстрируют позитивную корреляцию, сохраняется необычно сильное расхождение в динамике движения капитала. По итогам отчетной недели самые большой отток капитала показали китайские и корейские фонды, потерявшие $1 млрд и $436 млн соответственно. Часть этих денег получили фонды, инвестирующие в страны Латинской Америки (Бразилия - $138 млн, Мексика - $35 млн). Российские акции пока остаются на периферии радаров инвесторов. Участники рынка, инвестирующие в акции, более чувствительны к росту волатильности на EM и в ближайшие недели, вероятно, продолжат выводить средства", - пишет В.Смольянинов.

По итогам недели, завершившейся 27 марта, в облигации РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) пришло $90 млн, неделей ранее приток составил $50 млн. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался отток средств на уровне $10 млн.

"Итоги заседания ФРС спровоцировали очередной приток капитала в облигации развивающихся рынков. Фонды GEM получили $2,2 млрд, что стало самым большим недельным притоком с первой недели февраля. Инвесторы продолжают закачивать деньги в бонды EM с расчетом на carry trade. В то же время недавняя волатильность на развивающихся рынках протестирует оптимизм после сильного первого квартала 2019 года", - говорится в обзоре.