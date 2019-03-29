В ближайшее время динамика рынка еврооблигаций будет определяться результатами переговоров между США и Китаем, а также статистикой из США - Уралсиб

"Суверенные еврооблигации РФ вчера незначительно подешевели. Вчера рано утром доходность UST10 на фоне спроса на защитные активы упала до 2,34%, но затем начала расти, что, возможно, было обусловлено новостями по торговым переговорам США и Китая. Цены на нефть днем после публикации данных по ВВП США опускались почти до 66,5 долл./барр., но затем к вечеру резко выросли и даже вышли в плюс. Евробонды других стран ЕМ торговались разнонаправленно, правда, отчасти это было вызвано локальными факторами. Суверенные российские еврооблигации РФ утром немного снизились в цене после скачка доходности UST10, а затем практически не реагировали на изменения внешних факторов и в течение дня почти не менялись. По итогам сессии котировки снизились всего на 0,1–0,2 п.п. Доходности RUSSIA’47 и RUSSIA’29 находятся вблизи уровней 5,2% и 4,5% соответственно. Пятилетний CDS-спред России немного сузился – на 2 б.п. до 137 б.п. В ближайшее время динамика рынка будет определяться результатами переговоров между США и Китаем, а также статистикой из США, поскольку эти факторы будут наиболее важными для рисковых активов", - отмечает аналитик Уралсиба Евгений Сергеев.

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