Наиболее вероятным выглядит возвращение курса в диапазон 65-66,5 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"

"На фоне разворота ДКП ФРС США и прилива позитива на развивающиеся рынки большинство валют стран EM завершают этот квартал в плюсе. Рубль в лидерах роста, прибавив 7,8% к доллару США с начала года. При этом второй квартал может быть менее позитивным для рисковых активов. Усиление опасений приближения глобальной рецессии, локальный кризис в Турции, на фоне которого растут страхи распространения кризисных процессов на другие страны emerging markets (как это было в прошлом году) могут снизить привлекательность активов развивающихся стран. В случае оттока капитала из EM Россия также не останется в стороне. Более того, второй квартал традиционно является менее благоприятным для курса рубля, чем первый, когда национальную валюту поддерживали существенные притоки валюты по текущему счету от экспортных операций. Кроме того, для России актуальными остаются геополитические риски, ключевой из которых - усиление санкционной угрозы. Таким образом, мы не считаем, что российская валюта закрепится в районе 64-65 руб./$, ждем, что курс USD/RUB пойдет выше. Наиболее вероятным, на наш взгляд, выглядит возвращение в диапазон 65-66,5 руб./$", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".