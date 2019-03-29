Актуальное значимое сопротивление расположено на отметке $68 за баррель Brent, поддержка - на $66 - БКС

В четверг Трамп в очередной раз обратился с призывом к картелю нефтепроизводителей, чтобы они увеличили добычу и снизили цены. "Очень важно, чтобы ОПЕК увеличила поток нефти. Мировые рынки хрупки, цены на нефть слишком высоки. Спасибо!" - написал Трамп в Twitter.

"После публикации твита нефтяные фьючерсы перешли к снижению и в моменте теряли более $1 к ценам открытия, - констатирует аналитик "БКС Брокер" Игорь Галактионов. - В то же время, информационное агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает о том, что Саудовская Аравия сталкивается с трудностями при попытке убедить Россию продлить сокращение добычи в июне более чем на три месяца. Ранее саудовский министр энергетики заявлял, что на очередной встрече ОПЕК+ в июне не исключено рассмотрение вопроса о продлении сделки по сокращению до конца 2019 г. По словам источников агентства, министр энергетики РФ Александр Новак ответил саудовскому коллеге, что Россия, вероятно, продлит сделку в июле, но не дольше, чем до конца сентября. В рамках сделки ОПЕК+ Россия в декабре 2018 г. обязалась сократить добычу на 228 000 баррелей в сутки (б/с). Участие России в сделке по сокращению добычи является одним из ключевых факторов для успешности усилий картеля по балансировке рынка. Тем не менее, прежний торговый диапазон по фьючерсам на Brent остается в силе, демонстрируя уверенность участников рынка в эффективности усилий ОПЕК+ по поддержанию баланса на рынке. Актуальное значимое сопротивление расположено на отметке $68 за баррель, поддержка - на $66 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются с ростом на +0,55% к уровням закрытия предыдущего дня".