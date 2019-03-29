Ориентиры Brent - $67,5-$69,5/bbl - "Нордеа Банк"

"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $67,9/bbl, WTI достигает $59,5/bbl. Вчера давление на нефтяные котировки оказывал общий негативный фон в отношении рисковых активов и усилившиеся опасения по поводу замедления мировой экономики. Кроме того, президент США Д. Трамп вчера призвал страны ОПЕК нарастить добычу сырья, чтобы не допустить рост нефтяных цен, что также негативно повлияло на динамику котировок. Тем не менее, заявления министра финансов США С. Мнучина о том, что американо-китайские торговые переговоры проходят в достаточно продуктивном и позитивном ключе оказывают сегодня поддержку нефтяным контрактам, которые по-прежнему находятся на максимумах с ноября прошлого года. Краткосрочные ориентиры Brent - $67,5-$69,5/bbl", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".