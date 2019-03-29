В ближайшие дни ожидаем консолидацию пары доллар/рубль под отметкой в 65 руб/долл. - Промсвязьбанк

"Какой-либо выраженной внутренней истории в динамике рубля на текущий момент не наблюдается. Отметим также, что на этих выходных состоится первый тур президентских выборов в Украине, что теоретически может способствовать сокращению части спекулятивных позиций в российских активах в конце недели, но не думаем, что данная тенденция будет определяющей. В базовом сценарии в ближайшие дни ожидаем консолидацию пары доллар/рубль преимущественно под отметкой в 65 руб/долл. Курс рубля снова локально недооценен, но краткосрочная динамика в первую очередь определяется риск-аппетитом на глобальных рынках", - указывает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.