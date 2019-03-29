На текущий момент рубль является самой крепкой валютой EM по итогам квартала - Росбанк

"Рубль и ОФЗ проводят последние торговые сессии 1к'19 в режиме коррекции, однако мы не склонны переоценивать значимость этого движения. Так, на текущий момент рубль с огромным запасом является самой крепкой валютой EM по итогам квартала (укрепление на 7,7%, "второе место" с укреплением на 3,1% у израильского шекеля) и единственной валютой ЕМ, значимо усилившей позиции против доллара США по итогам марта (на 2,4%). Кривая ОФЗ на сегодняшнее утро находится на 20-60 бп ниже по доходности, чем в конце 2018 года, и на 5-15 бп ниже, чем в конце февраля 2019 года. Фиксация прибыли под конец столь удачного квартала выглядит как минимум закономерной. Начало 2-го квартала не обещает российским активам "легкой прогулки", учитывая некоторое усиление политических рисков сразу с нескольких сторон (исход Brexit, выборы президента на Украине, напряжение в Венесуэле и т.д.). Но и поводы для паники пока вряд ли присутствуют, учитывая, в частности, переход ключевых мировых финансовых "бенчмарков" в режим более низких доходностей", - отмечают аналитики Росбанка.