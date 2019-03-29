Продажи рублевых облигаций проходили на фоне ослабления аппетита глобальных инвесторов к риску развивающихся стран - Промсвязьбанк

Кривая доходности гособлигаций в четверг сместилась вверх на 3 – 6 б.п. Доходность 10летних ОФЗ выросла до 8,35% (+5 б.п.), 5-летних – до 8,06% (+5 б.п.), 1-летних – до 7,56% (+6 б.п.). Продажи рублевых облигаций проходили на фоне ухудшения ситуации на финансовом рынке Турции и ослабления аппетита глобальных инвесторов к риску развивающихся стран при усиливающихся опасениях замедления мировой экономики, указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

"Несмотря на ухудшение конъюнктуры, Сбербанк вчера успешно закрыл книгу заявок инвесторов на 2-летние облигации со ставкой купона 8,20% (YTM 8,37%) годовых, премия к ОФЗ составила 63 б.п. Объем займа планировался в размере 15 млрд руб., но по мере сбора заявок был увеличен до 40 млрд руб. Сегодня Еврохим (Ва2/ВВ-/ВВ) проводит book-building нового 3-летнего выпуска облигаций. Ставка купона маркетируется в диапазоне 8,75 - 9,00%. Доходность бумаги (YTM 9,10 - 9,31%) предполагает премию к ОФЗ в размере 128 – 149 б.п., что мы считаем интересным уже по нижней границе. На текущей неделе провели сбор заявок инвесторов на новые облигации Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк, Ростелеком, АФК Система. Рекомендуем покупку новых выпусков корпоративных бондов после выхода бумаг на вторичный рынок", - рекомендует эксперт Промсвязьбанка.