Сегодняшнего роста индексу МосБиржи оказалось недостаточно для возвращения в район отметки 2500 пунктов - Промсвязьбанк

"В четверг российский фондовый рынок смог частично восстановить позиции, после снижения днем ранее. При этом внешний фон для наших акция можно охарактеризовать как умеренно негативный. Так, в Европе к вечеру основные индексы удерживали позиции у уровней закрытия среды, демонстрируя разнонаправленное движение, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 прибавляли в пределах 0,1%. Основным же поводом к продажам в наших бумагах могла послужить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял более 0,9%, отступив в район 67,2 доллара за баррель. Несмотря на это, к по итогам дня индекс МосБиржи подтянулся на 0,2%, до 2492 пунктов. Лидерами торгов выступили Лента, Яндекс и Северсталь, прибавившие более 2%. Хуже рынка торговалась EN+, упавшие на 7% на информации о том, что совет директоров не будет рекомендовать выплачивать дивиденды по итогам 2018 года. Компанию ей составили акции Норильского никеля, второй день падающий на "дивидендных" новостях. Отметим, что сегодняшнего роста индексу МосБиржи оказалось недостаточно для возвращения в район отметки 2500 пунктов, которая выступает ближайшим сопротивлением. Несмотря на две неудачные попытки пробоя этого уровня, в случае улучшения внешнего фона, "быки" могут еще раз попробовать преодолеть эту отметку. При этом закрепление ниже 2500 пунктов может послужить техническим фактором к продажам, оживив опасения отката рынка к нижней границе коридора 2450 - 2500 пунктов, в котором в этом году рынок провел более месяца", - комментирует ситуацию на фондовом рынке эксперт Промсвязьбанка Богдан Зварич.