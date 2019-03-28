Оптимизм розничных инвесторов достиг пика с декабря на фоне продолжающегося оттока средств из Russia-dedicated funds - БКС

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 27 марта 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

По итогам проведенного исследования эксперты пришли к выводу, что на отчетной неделе розничные инвесторы оказались наиболее оптимистично настроены с середины декабря, в то время как оттоки капитала из российских ETF продолжились.

"По всей видимости, даже текущие уровни (выше значения индекса РТС в 1200 пунктов) выглядят привлекательно для локальных инвесторов. Потоки средств институциональных инвесторов снова выглядели в целом сбалансированно, тогда как на предыдущей неделе преобладали покупки. Мы согласны, что текущие ценовые уровни фундаментально привлекательны - 1230 пунктов по индексу РТС соответствует нижней границе нашего диапазона "держать". Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" РТС", - пишут они.

Между тем, как следует из отчета "БКС Глобал Маркетс", отток капитала из Russia-dedicated funds за прошедшую неделю составил $33 млн, которые пришлись по большей части на RSX, крупнейший российский ETF, тогда как фонды GEM ETF (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) продолжили демонстрировать небольшие притоки. С начала месяца из российских бумаг посредством ETF ушло более $130 млн, что стало худшей динамикой с прошлого октября.

"В последние несколько дней на глобальные развивающиеся рынки вернулась волатильность, и хотя Россия отнюдь не в эпицентре, российский рынок нельзя назвать полностью защищенным от негативных тенденций - на данный момент перспективы рынка с тактической точки зрения выглядят смешанно", - отмечается в обзоре инвестбанка.