Аналитики ГК "ФИНАМ" подтвердили рекомендацию "Покупать" по бумагам фонда iShares US Medical Devices ETF с потенциалом роста 12,8% в течение года

Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций фонда iShares US Medical Devices ETF, отслеживающего динамику индекса Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, который состоит из акций производителей и дистрибьюторов медицинской техники. За последние три месяца акции фонда показали существенную доходность 22,2% и имеют все шансы продолжить восходящий тренд. На основании этого аналитики ГК "ФИНАМ" подтвердили рекомендацию "Покупать" по бумагам фонда с потенциалом роста 12,8% в течение года.

Первую строчку в структуре инструмента с весом 13,8% занимают акции Abbott Laboratories, поставщика лечебного питания и решений для лабораторной диагностики. В минувшем квартале компания зафиксировала рост выручки на 2,3% и повышение чистой прибыли на 10,8%. Далее идут акции Medtronic, компании, выпускающей первую в своем роде "искусственную" поджелудочную железу и уникальные стенты для пациентов с коронарной недостаточностью. В десятку активов фонда входят акции Intuitive Surgical, поставщика роботизированных хирургических систем.

Инновации в технической стороне медицины продолжают двигать сектор вперед. роботизация и миниатюризация медицинского оборудования оправданно заставляет инвесторов верить в светлое будущее данного сектора. И хотя война таможенных пошлин отчасти и задевает производителей медицинских устройств, сохраняется надежда на конструктивное разрешение внешнеторгового конфликта между США и Китаем в ближайшие месяцы.

"Мы обращаем внимание на удачность структурирования данного индексного фонда с позиции ценовой привлекательности компаний с наибольшими долями в нем. Компании с наибольшими весами в iShares US Medical Devices ETF являются недооцененными по отношению к самому сектору поставщиков медицинского оборудования. На основании этого мы повышаем целевую цену акций фонда до $260, с фундаментальной точки зрения потенциал роста бумаг составляет порядка 12,8%", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.