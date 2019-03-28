В долгосрочной перспективе фунт может вырасти после вероятной реализации "мягкого" Brexit - Julius Baer

Как подтвердила в среду серия голосований по альтернативным сценариям Brexit, британский парламент пока однозначно выступает только против выхода страны из ЕС без сделки. Палата общин не смогла сформировать большинство для поддержки ни одного из восьми предложенных вариантов Brexit, включая создание постоянного таможенного союза и проведение народного референдума по вариантам соглашения с ЕС.

"Такое развитие событий, вероятно, порадовало премьер-министра Терезу Мэй, которая может рассматривать итоги голосований как возможность для продвижения собственного плана, - полагает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. - Пообещав уйти в отставку в случае принятия ее версии соглашения (и реализации Brexit), Мэй заручилась поддержкой сторонников выхода Великобритании из ЕС из числа консерваторов, которые считают, что сделка является единственным способом реализации Brexit в принципе. Тем не менее, премьер пока вряд ли может рассчитывать на большинство голосов, поскольку Демократическая Юнионистская партия Северной Ирландии пока выступает против. В ближайшее время станет известно, решится ли Мэй на уже третье голосование по ее плану на этой неделе".

Спикер Палаты общин Джон Беркоу по-прежнему намерен блокировать проведение голосования по одному и тому же плану. Однако Тереза Мэй считает, что на прошедшем саммите Евросоюза она получила достаточные уступки со стороны ЕС для нового голосования.

"По нашим оценкам, версия соглашения британского премьера будет снова отвергнута парламентом, что приведет к переносу Brexit на 12 апреля. После этого Палате общин будет необходимо найти консенсус по альтернативному сценарию, чтобы получить новую отсрочку и избежать "жесткого" Brexit. Мы сохраняем нейтральную позицию по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе и ожидаем, что поиск и принятие альтернативного сценария выхода Великобритании из ЕС потребует значительного времени. В долгосрочной перспективе фунт может вырасти после вероятной реализации "мягкого" Brexit", - заключает эксперт Julius Baer.