Фондовым инвесторам все же хотелось бы завершить квартал на позитивной ноте - УК "Райффайзен Капитал"

"Возобновившиеся опасения замедления мирового экономического роста заметно усилили волатильность на мировых фондовых рынках в последнюю неделю. И единственное, что могло бы успокоить инвесторов, это положительные новости с "полей" торговых переговоров. Но их пока нет. Рынки уже интересует конкретика, а не просто комментарии о "высокой продуктивности" обсуждения, которые то и дело проскальзывают в СМИ. Вероятно, очередной этап переговоров, который стартует в конце этой недели в Пекине и продолжится на следующей неделе в Вашингтоне, обеспечит инвесторов какой-то "пищей" для размышления. А пока участникам торгов остается только следить за макростатистикой, которая, в свою очередь, только усиливает беспокойство на рынках, поскольку ничего похожего на рост не показывает. Мы не ожидаем в последние дни текущей недели новой серьезной коррекции вниз в отсутствии новых потрясений, конечно, поскольку инвесторам все же хотелось бы завершить квартал на позитивной ноте, а не растрачивать весь накопленный с начала года рост", - отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова