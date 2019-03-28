Информационный фон для российской валюты ухудшился, что создаёт высокую неопределённость - "Открытие Брокер"

"Рубль продолжил слабеть на фоне растущих рисков внешнего давления. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4365 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 7,83%, недельная - до 7,92%, а месячная выросла до 8,18%. Завершение налогового периода весьма неудачно совпало с новой волной угроз в адрес РФ по любому удобному поводу. В США приняты законы по защите Европы от российского газа, а также по защите демократии в Латинской Америке от России. Госсекретарь США М. Помпео обещает в ближайшее время огласить совместные с НАТО меры по противодействию действиям Москвы. Параллельно на внешних рынках преобладает бегство от риска, хотя в конце текущей недели инвесторы немного успокоились, так как США и Китай продолжили переговоры по торговым вопросам. Тем не менее, информационный фон для российской валюты ухудшился, что создаёт высокую неопределённость на ближайшие недели. Естественно, что высокая доходность рубля продолжает играть роль защитного механизма, но при растущем внешнем давлении этого явно недостаточно, чтобы сдерживать ослабление", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.