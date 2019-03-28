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Главная / Аналитикам / Аналитика / Фондовый рынок, вероятно, сохранит небольшой рост до конца дня - "Открытие Брокер"
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28 марта 2019 года 15:57
Фондовый рынок, вероятно, сохранит небольшой рост до конца дня - "Открытие Брокер"
"Внешний фон можно назвать позитивным, но российский рынок "варится в собственном соку". MSCI объявила о ребалансировке индекса Russia 10/40. Объём сделок на основной секции "Московской биржи" едва достиг 13 млрд рублей к середине дня. Фондовый рынок, вероятно, сохранит небольшой рост до конца дня благодаря слабому рублю, который стимулирует покупки бумаг экспортёров", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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28 марта 2019 года 17:19
В долгосрочной перспективе фунт может вырасти после вероятной реализации "мягкого" Brexit - Julius Baer
Как подтвердила в среду серия голосований по альтернативным сценариям Brexit, британский парламент пока однозначно выступает только против выхода страны из ЕС без сделки. Палата общин не смогла сформировать большинство для поддержки ни одного из восьми предложенных вариантов Brexit, включая... читать дальше
.28 марта 2019 года 15:41
"Индекс доллара растет пятую торговую сессию из последних шести на фоне усиления спроса на защитные активы. Котировки ценных бумаг Германии и Японии, напротив, все глубже опускаются в отрицательную зону. При этом американские 10-летние облигации все более уверенно торгуются ниже 3-месячных.... читать дальше
.28 марта 2019 года 14:48
"С начала года котировки алюминия держатся вблизи минимальных за последние пару лет уровней и торгуются в коридоре 1 800-1 900 долл. США за тонну, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Основной фактор такой динамики - слабый спрос на металл в Китае, связанный с... читать дальше
.28 марта 2019 года 13:55
Текущая динамика глобального рынка облигаций повторяет ситуацию прошлого лета с точностью до наоборот, считает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Тогда ухудшение макроэкономической статистики воспринималось как временный феномен, а центральные... читать дальше
.28 марта 2019 года 11:53
"Нефтяные котировки снижаются вслед за рисковыми активами на фоне негативных ожиданий участников рынка в отношении перспектив роста мировой экономики. Кроме того, давление на нефтяные цены усилилось после публикации данных об американских запасах нефти. Вчера Минэнерго США опубликовало данные по... читать дальше
.28 марта 2019 года 10:10
Ждём роста нефти к 70+ долл./барр. на фоне крепкого фундаментала и весеннего оживления спроса - Промсвязьбанк
"Нефть не смогла вчера закрепиться выше 68 долл./барр. как на фоне возобновившегося глобального "риск-офф", так и на данных по запасам в США. Статистика от Минэнерго показала схожие с API данные: запасы сырой нефти выросли на 2,8 млн барр., тогда как запасы бензинов сократились на 2,9 млн барр., а... читать дальше
.28 марта 2019 года 09:50
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в среду. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускается в ходе торгов в четверг. Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг продолжает сдержанное снижение. читать дальше
.28 марта 2019 года 09:44
"Запасы нефти в США за неделю увеличились на 2,8 млн баррелей, несмотря на полное отсутствие поставок из Венесуэлы, по сообщению Минэнерго. Определять динамику сырья будут также оценки мирового экономического роста, на фоне чего Brent протестирует уровни 65-65,70 долларов за баррель", - считает... читать дальше
.27 марта 2019 года 13:59
Автомобильный рынок Китая в 2018 году перешел от бурного роста к падению. В начале текущего года продажи машин держались на очень низком уровне, и их объемы уступали аналогичному периоду годом ранее, указывает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer... читать дальше
.27 марта 2019 года 11:29
"Цены на нефть в ходе утренних торгов незначительно растут, оставаясь на максимальных отметках за более чем 4 последних месяца. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $68,2/bbl, WTI – $59,9/bbl. Помимо сделки ОПЕК+, которая позитивно влияет на нефтяные контракты в среднесрочной перспективе,... читать дальше
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