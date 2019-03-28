Фондовый рынок, вероятно, сохранит небольшой рост до конца дня - "Открытие Брокер"

"Внешний фон можно назвать позитивным, но российский рынок "варится в собственном соку". MSCI объявила о ребалансировке индекса Russia 10/40. Объём сделок на основной секции "Московской биржи" едва достиг 13 млрд рублей к середине дня. Фондовый рынок, вероятно, сохранит небольшой рост до конца дня благодаря слабому рублю, который стимулирует покупки бумаг экспортёров", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.