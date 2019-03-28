Спрос на защитные активы тянет доллар и иену вверх - FxPro

"Индекс доллара растет пятую торговую сессию из последних шести на фоне усиления спроса на защитные активы. Котировки ценных бумаг Германии и Японии, напротив, все глубже опускаются в отрицательную зону. При этом американские 10-летние облигации все более уверенно торгуются ниже 3-месячных. Любопытно, что центральные банки мира до сих пор один за другим продолжают смягчать риторику, оказывая дополнительное давление на процентные ставки. Пока Драги этот этап выигрывает: в своем недавнем выступлении он отметил, что ЕЦБ может откладывать повышение ставок и далее. За последний месяц к этой "гонке" присоединились также Банк Англии, Резервный Банк Австралии и РБ Новой Зеландии. В результате котировки национальных валют этих стран одна за другой испытывали на себе повышенное давление, что должно поддержать рынки. Однако представителям ЦБ стоит более пристально обращать внимание на последствия своих слов. На наш взгляд, настороженность столь высокого уровня не вполне соответствует реальным экономическим показателям. Они хоть и демонстрируют снижение, но все же не столь плохи, чтобы перерасти в рецессию. Так или иначе, инвесторы все больше настраиваются на снижение ставок, а спрос на защитные активы тянет доллар и иену вверх, одновременно выступая важным препятствием для роста фондовых индексов. Рынки так устроены, что если регуляторы говорят о проблемах, то проблемы обязательно будут.

Фондовые индексы не демонстрируют значительных движений, как это было в конце прошлого года, но стоит учитывать, что тогда на рынках была потребность в коррекции после продолжительного роста, а сейчас этой потребности нет. Тем не менее, индекс волатильности отошел от минимумов середины марта, отражая ожидания повышенной динамики. Сумеют ли центробанки вырваться из этой ловушки, в которую сами себя и загнали? Скорее всего, да. Но для этого им потребуется некая отправная точка, которой может стать торговая сделка Китая и США. Впрочем, нельзя исключать, что проблему низких темпов роста экономики регуляторы пытаются решить через ослабление собственных валют", - комментирует ситуацию аналитик FxPro Александр Купцикевич.