Акции НЛМК остаются в восходящем тренде - ИК "Велес Капитал"

"Бумаги НЛМК на этой неделе отступили от локальных минимумов и пытаются вернуться к росту. Способность удержать поддержку в 166 руб. будет говорить о неплохих шансах обновления максимума текущего года (171,52 руб.) и последующего движения в район исторического максимума 184,88 руб. ADX говорит о достаточно сильном восходящем тренде, не исключая подобного варианта. "Стоп-лосс" имеет смысл установить чуть ниже минимума текущей недели 164,54 руб." - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

.

Компании упоминаемые в новости: НЛМК