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Главная / Аналитикам / Аналитика / Спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов еще не исчерпан - Райффайзенбанк
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28 марта 2019 года 15:01
Спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов еще не исчерпан - Райффайзенбанк
"В марте ОФЗ были размещены на 268 млрд руб., а за весь 1 кв. – 513 млрд руб., или 360 млрд руб. в чистом виде (за вычетом погашений), - отмечает эксперт Райффайзенбанка Денис Порывай. - По-видимому, спрос со стороны нерезидентов еще не исчерпан (несмотря на реализованные на прошлой неделе евробонды РФ). Кстати говоря, по данным ЦБ РФ, в феврале доля нерезидентов выросла на 0,9 п.п. до 25,9%, что произошло за счет увеличения их позиции в абсолютном выражении на 70 млрд руб. (для сравнения - объем размещения составил 167,5 млрд руб., погашено было 150,12 млрд руб.). Интересно отметить тот факт, что позиция локальных инвесторов, напротив, сократилась в абсолютном выражении на 51 млрд руб. (и на 12 млрд руб. в январе), то есть появление спроса со стороны нетипичных нерезидентов (к признакам нетипичности относятся – покупка в основном на аукционах, узкий ценовой диапазон выставления заявок, нейтральное влияние на курс рубля) не стимулировало локальных инвесторов наращивать позиции (поскольку спрос нерезидентов не распространяется на вторичный рынок и не приводит к снижению доходностей ОФЗ, покупка бумаг в ожидании дальнейшего притока нерезидентов не имеет смысла, а относительно ставок денежного рынка доходности госбумаг выглядят низкими). По-видимому, аналогичная ситуация (когда локальные инвесторы занимают в основном выжидательную позицию, несмотря на экстремально большие покупки нерезидентов на первичном рынке) наблюдалась и в марте".
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28 марта 2019 года 17:19
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