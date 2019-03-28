Котировки алюминия в ближайший год не поднимутся выше 1 950 долл. США за тонну - Julius Baer

"С начала года котировки алюминия держатся вблизи минимальных за последние пару лет уровней и торгуются в коридоре 1 800-1 900 долл. США за тонну, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Основной фактор такой динамики - слабый спрос на металл в Китае, связанный с ухудшением конъюнктуры на автомобильном рынке, который обеспечивает около 10% совокупного потребления алюминия в стране. В последние несколько месяцев продажи машин в КНР падают двузначными темпами. На глобальном уровне на автомобильный сектор приходится около 15% мирового спроса на алюминий".

Объем производства "крылатого металла" в Китае начал сокращаться из-за того, что низкие рыночные цены оказывают негативное давление на прибыли производителей с высокими издержками, указывает эксперт Julius Baer. Некоторым из них требуются цены выше 2 000 долл. США за тонну, чтобы оставаться прибыльными, что создает риски сокращения производственных мощностей. За пределами КНР объем предложения находится под негативным воздействием забастовок на алюминиевых заводах в Канаде и продолжающихся экологических проблем на глиноземном комбинате в Бразилии, которое, однако, может решить их в ближайшее время и возобновить работу в этом году. Тем временем, алюминиевые заводы в России и на Ближнем Востоке, отличающиеся низким уровнем издержек благодаря доступной и дешевой электроэнергии, наращивают производство.

"На этом фоне мы по-прежнему ожидаем большой объем предложения алюминия на рынке несмотря на риски сокращения производства высокозатратными предприятиями. Дно цен, вероятно, находится на текущем уровне котировок, но потенциал их роста также выглядит ограниченным. Мы сохраняем нейтральный взгляд на сектор и ожидаем котировки на уровне 1 950 долл. США за тонну на горизонте 3-х и 12-ти месяцев", - резюмирует Карстен Менке.