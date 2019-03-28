Мировой рынок облигаций повторяет обратную динамику лета 2018 года - Julius Baer

Текущая динамика глобального рынка облигаций повторяет ситуацию прошлого лета с точностью до наоборот, считает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Тогда ухудшение макроэкономической статистики воспринималось как временный феномен, а центральные банки занимались подготовкой рынков к нормализации процентных ставок. Чиновники ФРС США говорили о том, что ключевая ставка составит не менее 3,5% к концу 2020 года и продолжали сокращать объем активов на балансе регулятора. Представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) открыто обсуждали возможность повышения ставок во II или в III квартале 2019 года. Наконец, Банк Японии тогда сократил ежемесячный объем покупки активов и допустил небольшой рост доходности по 10-летним гособлигациям. На этом фоне доходность по аналогичным бумагам США и Германии превысила 3% и 0,5% соответственно.

"Сегодня складывается обратная ситуация, - отмечает Маркус Алленшпах. - Аналитики обсуждают уже не вероятность, а сроки начала новой рецессии. ФРС открыто заявила о намерении сохранять текущую политику, а ЕЦБ в среду отказался от прогнозирования собственной политики за горизонтом 2020 года. Как следствие, доходность по 10-летним гособлигациям США и Германии упала до 2,36% и -0,08% соответственно. Доходность по аналогичным швейцарским бумагам составила -0,5%. Чтобы получить положительную доходность по государственным облигациям, инвесторы должны вкладываться в 15-летние немецкие бунды и 5-летние бумаги Испании. С фундаментальной точки зрения такие позиции на рынке кажутся избыточными. Однако текущая макростатистика не позволяет ожидать изменения ситуации в краткосрочной перспективе. Мы не разделяем общие "медвежьи" настроения на рынке и не ожидаем рецессию в ближайшие 12 месяцев. Вместе с тем, мы не рекомендуем инвестиции с длительной дюрацией и предпочитаем кредитный риск".